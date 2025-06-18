Utilizaron una Expo Feria para estafar a los clientes en Portuguesa

Cinco hombres resultaron detenidos por autoridades de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), por su presunta participación en el delito de estafa, bajo la modalidad de juegos ilegales.

De acuerdo con la publicación del organismo de seguridad, la situación se registró en el municipio Páez del estado Portuguesa.

Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se trasladó hasta la avenida Negro Primero, en la manga de coleo, José Antonio Páez, tras recibir una denuncia ciudadana sobre la presunta realización de juegos ilegales con posibles fines fraudulentos, en uno de los puestos instalados durante la Expo Feria Páez.

Una vez en el lugar, los funcionarios constataron la presencia de cinco ciudadanos cuyas características coincidían con las descritas por el denunciante.

Durante la inspección del puesto, distintas personas manifestaron haber sido engañados mediante un esquema que prometía grandes premios o retribuciones monetarias, a cambio de pagos en moneda nacional y extranjera.

El caso fue notificado a la fiscal de guardia, abogada Carla Mora, de la Fiscalía Primera del estado Portuguesa, quien instruyó remitir las actualizaciones correspondientes al Ministerio Público.

Noticia al Día / Diario 2001