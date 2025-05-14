Utopix contabiliza 19 femicidios en Venezuela en lo que va del año 2025

La Organización no Gubernamental (ONG) Utopix informó este martes, que se han registrado 19 femicidios en lo que va de 2025 en Venezuela.
De acuerdo a la ONG, los estados donde más se han reportado casos son Miranda, Carabobo, Zulia, Barinas y el Distrito Capital.
“Esto nos daría un total, contabilizando el mes de enero de 19 posibles femicidios consumados que han ocurrido en Venezuela y 10 casos de femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en EEUU, Guyana, Colombia, Perú y Chile", detalló Aimee Zambrano Ortiz , directora de Utopix.
Este año 2025, la organización contabiliza un femicidio consumado cada 73 horas y uno en grado de frustración cada 45 horas.
El organismo solicita a las autoridades medidas de protección para la mujer.
Lee también: Cada 73 horas ocurrió un femicidio en el país, afirmó Utopix
Noticia al Día/Con información de UR