Varios heridos dejó colisión de un autobús contra un portón en Guatire, Miranda

Este domingo, 19 de octubre un autobús chocó contra un portón en el sector Las Barrancas, del municipio Guatire, en el estado Miranda, dejando como resultados varias personas heridas.

El incidente se registró pasadas las 2:30 de la tarde. Autoridades y equipos de rescate se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia.

Se espera un balance oficial sobre el número de lesionados y las causas del suceso.

