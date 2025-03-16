Venezolana asesinó a su pareja tras una fuerte discusión en Chile

En horas de la mañana del viernes 14 de marzo, se registró el asesinato de un hombre, en la comuna de Quinta Normal, región Metropolitana, en Santiago de Chile.

Una mujer de nacionalidad venezolana asesinó a su pareja. Tenían dos años de relación.

El capitán, Pedro Caballero, detalló “una ciudadana de nacionalidad venezolana se constituye en la 22° Comisaría de Quinta Normal, confesando que mantenía una violencia intrafamiliar y había provocado lesiones a su pareja en la zona torácica”.

Luego de la confesión, los uniformados se trasladaron al lugar y constataron que estaba el hombre, de aproximadamente 50 años, herido y sin signos vitales.

En tanto, la mujer quedó en calidad de imputada y fue llevada a constatar lesiones a un centro asistencial.

