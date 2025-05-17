Venezolana fue asesinada a tiros en Ecuador

Una mujer, de nacionalidad venezolana, fue asesinada de múltiples impactos de bala cuando se encontraba dentro de un vehículo negro, marca Kía, que estaba estacionado en las afueras de un colegio ubicado en el barrio Altamira de Manta, en Ecuador.

El femicidio ocurrió aproximadamente cerca de las cinco de la tarde del pasado miércoles 14 de mayo, momentos en los que varios padres de familia llegaban al lugar para retirar a sus hijos, generando pánico y confusión entre los presentes. La víctima fue identificada como Yennifer Anais Marchan Colmenares.

Ella se encontraba sola en el interior del vehículo al momento del ataque. Según testigos, sujetos armados a bordo de otro automóvil abrieron fuego de manera desenfrenada, realizando al menos una decena de disparos que atravesaron el parabrisas y el vidrio lateral del conductor.

La infortunada mujer murió en el acto, sin que pudiera recibir auxilio. La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional, mientras unidades especializadas desplegaron operativos en la zona para dar con los responsables.

Horas más tarde, las autoridades localizaron un vehículo incinerado abandonado en un sector de La Pradera, el cual presumen que fue utilizado por los sicarios para perpetrar el crimen y luego deshacerse de evidencias.

