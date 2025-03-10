Sábado 20 de septiembre de 2025
Sucesos

Venezolano disparó contra policias por inspeccionarle su carro en Chile

Ningún policía resultó herido

Por Greily Nuñez

Venezolano disparó contra policias por inspeccionarle su carro en Chile
Un venezolano quedó detenido por su presunta participación en el ataque armado que perpetraron contra policías de Chile.

Al respecto, el capitán Jorge Salazar, informó que el procedimiento se inició cuando inspectores municipales, tenían un control vehícular en la calle Toro Mazote. Al presenciar un Hyundai color gris, el cual mantenía dos ocupantes en su interior, procedieron a fiscalizarlos y se dieron a la fuga.

Salazar, añadió: "al llegar al sector de ‘Pequeña Caracas’ de la misma calle, los tipos se encontraron con un taco vehicular, descendieron ambos sujetos del vehículo, el conductor mantenía un armamento en sus manos, por lo que los inspectores municipales procedieron a su seguimiento a pie, logrando reducirlo a un costado de un camión que se encontraba en Toro Mazote y debajo del camión se encontraba un armamento".

Agregó que, el señalado que portaba el armamento disparó en dos ocasiones hacia los inspectores municipales, pro no logró herirlos. El detenido es de nacionalidad venezolana que se encuentra en forma irregular en Chile.

Durante su captura se produjo un forcejeo que dejó a uno de los inspectores con fractura en uno de sus dedos, mientras que desconocidos de la "Pequeña Caracas", arrojaban objetos contundentes a los funcionarios municipales, hasta que Carabineros controlaron la situación.

Noticia al Día / T13

