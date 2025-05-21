Venezolano fingió tener 17 años para obtener papeles, ir a la escuela y tener familia cuidadora en Estados Unidos

Un venezolano de 24 años, fue detenido por falsificar documentos y mentir sobre su edad: dijo que tenía 17 años.

El señalado Anthony Enmanuel Sierra, se hizo pasar por un estudiante de secundaria durante más de un año. Según el medio Univisión Noticias, este venezolano se presentó como menor no acompañado y se matriculó en la preparatoria, asegurando que fue víctima de trata de personas en Venezuela.

Asimismo, presentó una partida de nacimiento falsa, que a la vez le sirvió para obtener ayudas federales como: seguro social, licencia de conducir y ayuda jurídica, con la que pudo conseguir una familia a quienes le concedieron su tutela.

Sin embargo, la misma familia notó actitudes extrañas y decidieron denunciar. Por su parte, el juez que lleva el caso, explicó, que de ser encontrado culpable podría ser deportado y fijó una fianza de 50 mil dólares.