Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Un hombre venezolano buscado por intento de feminicidio agravado fue arrestado el pasado 14 de agosto, informaron funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Raúl Enrique Pargas Rodríguez, de 31 años, es buscado en Venezuela por presuntamente perpetrar un violento ataque al estilo ruleta rusa contra una mujer en febrero de 2021, según un comunicado de prensa del ICE.

Se le acusa de llamar a la mujer a su taller, donde presuntamente la insultó, agredió y golpeó antes de apuntarle a la cabeza con una pistola negra y manipular las balas. La víctima finalmente logró escapar.

«Este peligroso delincuente extranjero presuntamente golpeó, degradó y torturó a una joven en una especie de ruleta rusa y luego huyó a Estados Unidos cuando su intento de asesinarla fracasó», declaró Joshua Johnson, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Dallas. «Gracias a una pista de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., pudimos localizarlo y ponerlo bajo custodia para que pueda ser repatriado a Venezuela y comparecer ante la justicia por sus presuntos delitos».

El pasado 14 de agosto, el ICE recibió una referencia de investigación de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. que indicaba que Pargas residía ilegalmente en el norte de Texas y era un fugitivo buscado. El ICE, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Pública de Texas lo localizaron y arrestaron en Plano.

Pargas permanece bajo custodia de ICE en espera de sus procedimientos de inmigración.

Noticia al Día/CNN