Venezolano mató a su expareja y después se suicidó en un autolavado de la College Station en Texas, EEUU

Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Dos personas fueron halladas muertas con heridas de bala la mañana del martes en un lavadero de autos en College Station, Texas, (EE.UU) en lo que la policía afirma fue un homicidio-suicidio que involucró a una pareja separada.

Por José Gregorio Flores

Katiusca Guedez De Cotiz (40) y Wirmer Jose Cotiz Escobar (43) eran residentes de College Station en Texas, EE.UU. Foto: RRSS.
Según el Departamento de Policía de College Station, las autoridades recibieron múltiples llamadas al 911 poco antes de las nueve de la mañana de este 16 de septiembre sobre disparos en la zona de Longmire Drive y Deacon Drive.

Según testigos, un hombre y una mujer fueron encontrados inconscientes en un lavadero de autos.

Oficiales de patrulla de CSPD, un agente de la Patrulla de Carreteras de Texas y personal del Departamento de Bomberos de College Station acudieron tras las primeras llamadas. Se determinó que la ubicación exacta era Wings Carwash & Washateria, ubicada en la cuadra 1801 de Deacon Drive.

Los oficiales informaron que ambos individuos presentaban heridas de bala y fueron declarados muertos en el lugar de los hechos. Fueron identificados como Katiusca Guedez De Cotiz, de 40 años de edad y su presunto homicida Wirmer Jose Cotiz Escobar (43), ambos residentes de College Station.

La División de Investigaciones Criminales y los Técnicos de la Escena del Crimen comenzaron a investigar el lugar, recopilando declaraciones de testigos y grabaciones de vigilancia del negocio.

El video muestra a la mujer lavando su vehículo cuando un hombre se le acercó. Ella intentó defenderse, rociándolo con la hidrolavadora, pero él le disparó. Luego se suicidó. Trascendió que era oriundos de Puerto Cabello, en el estado Carabobo.

Las autoridades confirmaron posteriormente que eran un matrimonio que estaba separado en ese momento. Los investigadores indicaron que ya habían ocurrido incidentes previos que los involucraban y determinaron que este era un incidente aislado sin amenaza para el público.

Noticia al Día / Con información de Telemundo Central Texas

