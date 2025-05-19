Venezolano robó celular valorado en mil 600 dólares en Perú

Un hombre de nacionalidad venezolana resultó detenido por las autoridades de la Policía Nacional del Perú por su presunta participación en el robo de un teléfono celular de alta gama, valorado en casi seis mil soles (mil 625 dólares).

El dispositivo fue robado a una joven en el distrito de Carabayllo, según informó Panamericana.

El equipo, un celular iPhone, de la marca Apple, fue rastreado mediante GPS hasta el centro comercial Las Malvinas, en el Cercado de Lima.

Luego del robo, la víctima acudió a la comisaría de su jurisdicción para reportar el hecho. Al comprobar que su celular aún emitía señal de geolocalización, los agentes desplegaron un operativo que permitió ubicar el equipo en un stand de venta dentro de la galería Mesa Redonda.

En el lugar resultaron detenidos tres hombres, quienes quedaron identificados como René de la Cruz Quesada (43), Mario Osorio (44) y Freddy Blanco (55), este último de nacionalidad venezolana.

Al parecer, los delincuentes contactaron a la víctima del robo desde su propio celular, para exigirle el pago de dos mil soles a cambio de devolverle su móvil.

“Ellos ya estaban dispuestos a pagar la suma, pero decidieron acudir a la Policía, lo que permitió montar el operativo con éxito”, detalló el oficial.

