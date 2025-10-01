Miércoles 01 de octubre de 2025
Venezolano sometió y asesinó a su esposa con 14 semanas de embarazo en Perú

El femicidio se registró en la comunidad de Paita, capital del departamento de Piura, en el noroeste de Perú. La dama pereció cuando era trasladada hacia la emergencia del hospital Nuestra Señora de las Mercedes, en Piura, donde llegó sin signos vitales por de las hemorragias producto de la agresión.

Por José Gregorio Flores

Kritell Morales Yenque, madre de dos hijos y con 14 semanas de embarazo, fue asesinada por su esposo venezolano. Foto: RRSS.
Una mujer peruana madre de dos niños, identificada como Kritell Morales Yenque, fue asesinada a golpes por su pareja teniendo 14 semanas de embarazo. El responsable del aberrante hecho responde al nombre de Wender Alzate Carrasco, quien es de nacionalidad venezolana y padre de los infantes.

Horas después del hecho, el presunto responsable fue detenido por los cuerpos de seguridad, los cuales recabaron los testimonios de sus cercanos.

"Ella era muy alegre, no merecía morir así", indicó un familiar, mientras que amigos y allegados aseguraron que tenía toda una vida por delante y que luchaba por el bienestar de sus hijas, indicó el medio peruano América TV este martes 30 de septiembre.

Varios testigos afirmaron que la víctima era agredida constantemente por Alzate, hasta que finalmente el sujeto terminó matándola. Actualmente, se encuentra detenido en la comisaría de la parte alta de Paita, mientras continúan las investigaciones por feminicidio, según La Voz de Piura.

Noticia al Día / Con información de Falcón Informativa

