Violó a niña de 11 años tras contactarla por Facebook en San Francisco

Carlos Gabriel González Medina de 23 años, fue acusado de violar a una niña de 11 años, en el barrio El Samancito, parroquia Domitila Flores del municipio San Francisco.

El padre de la menor informó que González contactó a su hija a través de la red social Facebook. Este hombre, bajo engaño, citó a la menor para mantener intimidad.

Presuntamente, el señalado acordó llevar a la niña a su casa este domingo, puesto que quedaría solo porque sus padres irían a la iglesia.

La niña fue llevada al Hospital Materno Infantil Dr. Rafael Belloso Chacín, donde fue remitida al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

el caso quedó en manos de la Fiscalía 33 del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones.



El detenido quedó en la sala de garantía del centro de coordinación policial San Francisco Oeste.

Noticia al Día / Nota de prensa