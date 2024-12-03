Violó a su hijastra de 16 años en La Paz

Luis Rafael Moreno Moreno de 38 años de edad, fue detenido por violar a su hijastra de 16 años de edad.

La detención se registró en el poblado de La Paz, parroquia José Ramón Yépez del municipio Jesús Enrique Lossada, en Zulia.



La denuncia fue interpuesta por la progenitora de la menor, quien señaló a su pareja sentimental de haber abusado sexualmente de su hija.

Los efectivos del CPBEZ al conocer el caso se trasladaron hasta el lugar donde se encontraba el señalado y procedieron a su arresto, mientras que la adolescente fue llevada al centro médico de la localidad donde confirmaron el abuso.



Por disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público, Moreno, quedó bajo custodia en la sede del Cpbez.

Noticia al Día / Nota de prensa