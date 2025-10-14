Voraz incendio consumió El Palacio del Blumer en Maracaibo

Un voraz incendio consumió el local comercial El Palacio del Blumer, en la avenida 77 con calle 13 de la parroquia Chiquinquirá, en Maracaibo, estado Zulia.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 13 de octubre. El incendio, que se originó en el área del mostrador de ropa, afectó aproximadamente 25 metros cuadrados, precisó el comandante de los bomberos, Engherbert Atencio.

"El fuego, en fase de libre combustión, involucró materiales combustibles clase A como tela, madera y plástico. Gracias a la rápida acción de los cuerpos de emergencia, se ejecutó un ataque combinado, defensivo y ofensivo, junto con ventilación natural, logrando la extinción total del incendio y evitando su propagación a locales adyacentes", reseñaron las autoridades a través de sus redes sociales.

Las autoridades desplegaron cuatro unidades, tres ambulancias y un total de 30 funcionarios actuantes. Asimismo, la Policía de Maracaibo brindó apoyo con una unidad.

‎

Al lugar se presentó la administradora del establecimiento y los efectivos iniciaron las labores de investigación para determinar las causas del siniestro.

Noticia al Día