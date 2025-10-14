Vuelco de una camioneta dejó tres personas heridas en Lagunillas

El vuelco de una camioneta dejó el saldo de tres personas heridas, en la carretera intercomunal del municipio Lagunillas, a la altura de la carretera "O" del sector Barrio Venezuela.

Los heridos, identificados como, Yanitna González, Mary Pérez y Silvino Pérez, son oriundos del sector Santa María del municipio Baralt, en Zulia.

Al lugar se desplegaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana, PoliLagunillas, y bomberos del municipio Lagunillas, quienes socorrieron a los lesionados que iban en el vehículo.

Según el medio El Regional del Zulia, el conductor Silvino Pérez, intentó estacionar el carro, cuando sufrió una convulsión tras someterse a un proceso de diálisis.

Agregaron, que el conductor perdió el control del vehículo, chocó con la isla central y después se volcó.

