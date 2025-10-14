Martes 14 de octubre de 2025
Vuelco de una camioneta dejó tres personas heridas en Lagunillas

El conductor convulsionó

Por Greily Nuñez

Vuelco de una camioneta dejó tres personas heridas en Lagunillas
Foto: Cortesía El Regional del Zulia
El vuelco de una camioneta dejó el saldo de tres personas heridas, en la carretera intercomunal del municipio Lagunillas, a la altura de la carretera "O" del sector Barrio Venezuela.

Los heridos, identificados como, Yanitna González, Mary Pérez y Silvino Pérez, son oriundos del sector Santa María del municipio Baralt, en Zulia.

Al lugar se desplegaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana, PoliLagunillas, y bomberos del municipio Lagunillas, quienes socorrieron a los lesionados que iban en el vehículo.

Según el medio El Regional del Zulia, el conductor Silvino Pérez, intentó estacionar el carro, cuando sufrió una convulsión tras someterse a un proceso de diálisis.

Agregaron, que el conductor perdió el control del vehículo, chocó con la isla central y después se volcó.

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Descubren fósiles de ictiosaurio por primera vez en el país

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

Se espera lluvias o chubascos en el Zulia este martes 14-Oct

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

ONU: Reconstrucción de Gaza requerirá al menos $70 mil millones tras dos años de guerra

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Inició la rehabilitación del Monumento a la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo

Norkys Batista anunció su retiro de los escenarios

Norkys Batista anunció su retiro de los escenarios

