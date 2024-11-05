Vuelve a casa: Lágrimas de alegría en el reencuentro del productor Hernán López con sus familiares

Lágrimas de alegría corrieron por el rostro del productor Hernán López al reencontrarse con sus familiares.

El emotivo encuentro quedó plasmado en una grabación en el que se evidenciaba cuando el productor López fue encontrado en unos matorrales y tirado en el suelo, conllevando a la ayuda de los funcionarios del CONAS para su respectivo traslado a su sede.

Horas después de ser valorado por un doctor, los militares trasladaron al productor hasta el lugar donde aguardaban sus parientes, quienes con un fuerte abrazo y dándole las gracias a Dios, erizaron a todos los presentes.

López junto a sus familiares también agradecieron a las autoridades del CONAS por su valioso trabajo el cual los llevó a su rescate.

El productor de 59 años, pasó cinco días secuestrado por una supuesta banda criminal, quienes sometieron a los trabajadores de su finca para poder llevárselo.

Capturados

En el procedimiento de liberación, los funcionarios lograron la aprehensión de Jaime Luis Montiel Montiel, Rafael Santo Suárez Montiel, y Sandra Correa Núñez. Además, la incautación de dos escopeta de fabricación no industrial, tres cartuchos sin percutir calibre 12 y una moto.

Los detenidos y el material incautado están a la orden del Ministerio Público el cual fue notificado sobre el procedimiento.

