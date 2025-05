Y caíste "redondito" con el cuento de la moto fiada: Hacen esguazo los estafadores de las redes sociales

Las ofertas engañosas están a flor de piel en las redes sociales y con ello cientos de personas que caen en las garras de un depredador. Las denuncias colapsan los diferentes comandos policiales de la región zuliana y esto parece no detenerse.

"El boom de las estafas es el ‘PHISHING’ ", gritó un funcionario policial para puntualizar lo que está ocurriendo en el Zulia. Según expertos consultados por Noticia al Día, la modalidad siempre es la misma, no cambia, no varía y aún así las personas caen en la trampa.

Para meternos en contexto, el phishing es un tipo de ciberataque que utiliza correos electrónicos, mensajes de textos, llamadas telefónicas o sitios web fraudulentos para engañar a las personas y hacer que compartan datos confidenciales, detalló el sitio web IBM.com.

Estas especificaciones la detallaron nuestras fuentes, quienes precisaron: "El acceso a las cuentas bancarias, a los movimientos, a los datos, los suministra la misma persona, nadie se mete a tu cuenta si tu no le das acceso".

Bancos vulnerables

Algunas instituciones bancarias son vulnerables para los ciberdelincuentes, ya que conocen cómo y cuáles son las que pueden manipular.

"BDV, BNC, Mercantil y Banca amiga son los bancos que ellos pueden trabajar", prosiguió diciendo el ente policial.

Para ello, utilizan la fachada de la institución bancaria y envían un link al correo de la persona o lo ponen en el Facebook con estas características ‘Acepta tu crédito financiero BDV’. ‘Gánate un Tiggo4 Pro’.

"Estos tipos de links son un espejo, en la parte de arriba aparece el nombre del banco, pero finalizan con muchos números, sin embargo, la gente no se da cuenta e ingresa. Te piden tu usuario y contraseña, y cuando ingresas, el servicio comienza a presentar fallas. La gente piensa que es el internet o algún problema de la banca y lo que en realidad está pasando es que ya estos criminales están dentro de tu cuenta sacándote el dinero que tengas", dijo la fuente para Noticia al Día.

Abarrotados de denuncias

Las instituciones encargadas reciben de ocho a 10 denuncias diarias sobre este tipo de delitos informáticos, el cual sigue atrapando poderosamente la atención de los cibernautas.

"Ese tipo de denuncias se envían a fiscalía y ellos lo remiten al ente competente que en este caso es el cuerpo detectivesco (CICPC), sin embargo, hay organismos policiales con servicios investigativos que trabajan el caso", acotó la fuente.

Asimismo, precisó que mientras no haya un señalamiento directo contra una persona, este delito se trata como hurto. "No hay violencia o intimidación, los cibernautas no saben con quién están tratando. Para encontrarlos hay que comenzar a trabajar con la dirección IP".

Motos, presa fácil

Las ofertas engañosas varían según la búsqueda del usuario. En los últimos meses, el zuliano ha tenido un creciente deseo por las motocicletas, puesto que los concesionarios han flexibilizado los métodos de pago y le están dando oportunidad para adquirirla.

Este tipo de ofertas es la usada en Instagram y Facebook. Foto: Cortesía NAD

‘¿Quieres una moto y tienes poco capital? pues con BDV lo haces posibles, adquiere un plan de financiamiento ingresando a nuestro portal’: De esta manera enganchan a las víctimas y hurtan su dinero.

Detecta y evita

"Detecta y evita", así como "No creas todo lo que veas por internet", son algunas de las recomendaciones efectuadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la delegación municipal de Maracaibo.

En sus plataformas digitales enseñaron algunos pasos para no ser víctimas:

1) Mantener el software actualizado.

2) Evita tener archivos en los dispositivos con las claves de acceso.

3) Utiliza claves distintas para cada servicio.

4) Evita conectarte a redes publicas.

5) Utiliza aplicaciones de seguridad en los dispositivos.

Para cortar con las ofertas engañosas, es importante que los usuarios reporten cualquier actividad sospechosa. Al reportar, los usuarios no solo se protegen a sí mismos sino también a otras potenciales víctimas, contribuyendo a un entorno digital más seguro.

Noticia al Día