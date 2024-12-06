Martes 23 de septiembre de 2025
Sucesos

Yukpas arremeten contra el comando de la GNB en Machiques de Perijá

La tarde de este viernes 6 de diciembre, fue reportada una brutal agresión por parte de indígenas Yukpas contra las…

Por Greily Nuñez

Yukpas arremeten contra el comando de la GNB en Machiques de Perijá
La tarde de este viernes 6 de diciembre, fue reportada una brutal agresión por parte de indígenas Yukpas contra las instalaciones de la GNB en Machiques de Perijá.

Así lo difundió el periodista Lenin Danieri a través de su Instagram.

Los indígenas golpearon el portón principal de la sede militar con el fin de entrar a las instalaciones. Sin embargo, los efectivos retuvieron la acción del pequeño grupo.

Desde hace meses, los yukpas han protagonizado distintas manifestaciones, ataques y hechos violentos en Machiques de Perijá y las vías principales como la Troncal del Caribe para impedir el paso de usuarios hasta ser escuchadas sus peticiones.

Presuntamente, otro grupo de yukpas se acercaron a las instalaciones de Lácteos Los Andes y mantienen a los empleados sin poder salir, así lo dio a conocer el periodista Jhorman Cruz.

Noticia al Día

