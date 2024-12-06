Yukpas arremeten contra el comando de la GNB en Machiques de Perijá

La tarde de este viernes 6 de diciembre, fue reportada una brutal agresión por parte de indígenas Yukpas contra las instalaciones de la GNB en Machiques de Perijá.

Así lo difundió el periodista Lenin Danieri a través de su Instagram.

Los indígenas golpearon el portón principal de la sede militar con el fin de entrar a las instalaciones. Sin embargo, los efectivos retuvieron la acción del pequeño grupo.

Desde hace meses, los yukpas han protagonizado distintas manifestaciones, ataques y hechos violentos en Machiques de Perijá y las vías principales como la Troncal del Caribe para impedir el paso de usuarios hasta ser escuchadas sus peticiones.

Presuntamente, otro grupo de yukpas se acercaron a las instalaciones de Lácteos Los Andes y mantienen a los empleados sin poder salir, así lo dio a conocer el periodista Jhorman Cruz.

Noticia al Día