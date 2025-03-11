Zuliana utilizó filtros de una red social para burlarse de la reina del Carnaval de Coro

En horas de la tarde del lunes 10 de marzo, efectivos de Polifalcón adscritos a la dirección de inteligencia y estrategias preventivas (Diep) eje Paraguaná, detuvieron a una zuliana por burlarse de la reina del Carnaval de Coro.

El Comisario Jefe Edgard Sojo, director del referido organismo, informó que por orden del MP-46112025, específicamente la Fiscalía IV a cargo de la abogada, Aurimar Hernández García, se practicó la aprehensión de la joven, Oswendy Andreina (20), natural del estado Zulia, pero con residencia en la urbanización Pedro Manuel Arcaya.

La información la dio a conocer el periodista Gerardo Morón a través de su red social Instagram.

El comisario detalló, que Hernández, utilizó filtros de una red social para referirise a la fémina, pensando que no sería descubierta. Sin embargo, por medio de una ciber Inteligencia e investigación de campo se coordinó con familiares de la señalada para coordinar su entrega y puesta a disposición del Ministerio Público por instigación al odio.

