¡A votar! Desayuno con sabor a final: la arepa y el pan con chicharrón compiten por el título mundial

Este lunes, el streamer español Ibai Llanos lanzó en sus redes sociales la esperada encuesta final del Mundial de Desayunos, enfrentando a dos potencias gastronómicas: Venezuela y Perú.

Venezuela apuesta nuevamente por su icónica arepa Reina Pepiada, acompañada de tajadas, caraotas, carne mechada, queso, huevo frito y malta, una combinación que representa fielmente el desayuno criollo. Perú, por su parte, presenta su tradicional Pan con Chicharrón, tamal y café pasado, una propuesta que resalta los sabores típicos de su cocina matutina.

Llanos agradeció la entusiasta participación de las naciones que participan en esta encuesta gastronómica internacional, que ha logrado un rotundo éxito en redes.

Finalmente, invitó a sus seguidores a votar a través de sus plataformas digitales; YouTube, TikTok e Instagram, para elegir al gran ganador del Mundial de Desayunos.

