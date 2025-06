Arte real ‘no tóxico’ viraliza a un peluquero de mascotas en Brasil

Novedoso, ‘no tóxico’ y viral, es el arte que practica el peluquero de mascotas Gabriel Feitosa en Brasil, quien añade toda su creatividad a cada cliente, lo que lo hace distinto al resto.

Este arte convierte a los perritos en animales exóticos y está revolucionado el mundo de la estética canina.

Con su creatividad y habilidad Gabriel transforma cada corte de pelo en un perro en una auténtica obra de arte, convirtiéndolos en leones, tigres, osos panda, y más.

Lo más sorprendente es que utiliza tintes y técnicas totalmente seguros, no tóxicos, hipoalergénicos y no invasivos, asegurando que las mascotas no sufran daños a su salud.

Este arte no solo resalta la belleza de las mascotas, sino que también les da un toque exótico y único que refleja la personalidad de cada dueño. ¡Un verdadero maestro de la peluquería canina!

