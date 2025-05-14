Asesinan a una tiktoker en México mientras hacía un en vivo

La noche del martes 13 de mayo, Valeria Márquez, joven empresaria de 23 años y popular creadora de contenido en TikTok, fue asesinada a balazos dentro de su propia estética mientras realizaba una transmisión en vivo.

El ataque ocurrió en su local Blossom The Beauty Lounge, ubicado en la plaza comercial Santa María, en la colonia Real del Carmen, en Hermosillo, Sonora, México.

Vestida con un top rosa y un peluche en las manos, Márquez interactuaba con sus seguidores cuando sujetos armados ingresaron al establecimiento y le dispararon directamente. La violenta escena quedó registrada en video, convirtiendo a su audiencia en testigo involuntario del crimen. Segundos después del ataque, la joven se desploma frente a la cámara.

Familiares llegaron al sitio para identificar el cuerpo. Con este hecho, suman ya tres ejecuciones violentas contra mujeres en el municipio desde el pasado 10 de mayo, sin que hasta ahora se reporten personas detenidas.

El asesinato de Márquez ha desatado una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y mayor seguridad para las mujeres en Jalisco. La grabación del ataque, que se viralizó rápidamente, ha intensificado la presión social hacia las autoridades.

Violencia de género e impunidad

Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Jalisco no ha emitido información oficial sobre los avances en la investigación, mientras crece la exigencia ciudadana para dar con los responsables del feminicidio.

El crimen de Valeria Márquez vuelve a poner en el centro del debate la creciente violencia de género en México y la impunidad que la rodea, incluso en zonas urbanas como Zapopan, donde las mujeres ya no se sienten seguras ni siquiera en sus propios negocios.

