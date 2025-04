Así es Krypto, el tierno y poderoso perro de Superman que aparecerá por primera vez en una película

Los fanáticos de Superman esperan con ansias su nueva película, cuyo estreno está previsto para julio de 2025. Si bien faltan todavía varios meses, algunas sorpresas ya han salido a la luz, como la participación de la mascota Krypto, el superperro, que aparecerá por primera vez en una película no animada del icónico superhéroe de DC.

El encargado de revelar la noticia fue el propio director del filme, James Gunn, a través de sus redes sociales. Compartió, además, una tierna historia acerca de qué lo inspiró a llevar a la fiel mascota de Superman a la pantalla grande. "Krypto se inspira en mi perro, Ozu, al que adopté al poco de empezar a escribir la película", dijo el cineasta.

Krypto arrives on screens in Superman this summer. Krypto was inspired by our dog Ozu, who we adopted shortly after I started writing Superman. Ozu, who came from a hoarding situation in a backyard with 60 other dogs & never knew human beings, was problematic to say the least. He… pic.twitter.com/zw8rVqv0n0

— James Gunn (@JamesGunn) October 15, 2024

"Venía de criarse con más de 60 perros callejeros como él y nunca antes había conocido a un ser humano, así que al principio fue un tanto problemático. Al entrar en mi casa lo destruyó todo: los muebles, los zapatos, incluso el ordenador. Pasó mucho tiempo antes de que me dejara tocarlo. Recuerdo haber pensado: ‘Dios, ¿sería igual de difícil si Ozu tuviera superpoderes?'", continuó Gunn. "Así fue como Krypto entró en el guion. Cambió la historia, tal y como Ozu cambió mi vida", indicó, señalando que no es coincidencia que revelara la noticia en octubre, el mes de la adopción canina.

¿Qué se sabe de Krypto?

Krypto, conocido también como el Superperro, hizo su primera aparición en un cómic de Superman en 1955. Al igual que el superhéroe, este can es originario de Krypton, planeta del cual logró escapar antes de su destrucción. Al llegar a la Tierra, descubre que acá goza de superfuerza, visión láser, capacidad de volar y alcanzar altas velocidades.

Desde su primera aparición, Krypto ha sido representado como un perro de diferentes razas, generalmente blanco. Ha estado presente en diversas adaptaciones, tanto en series animadas como en cómics. Su última aparición animada fue en ‘DC League of Super-Pets’, en el 2022. No obstante, nunca había aparecido en un filme de acción real, hasta este momento.

La nueva película de Gunn, conocida inicialmente como ‘Superman: Legacy’, explora una versión joven del superhéroe, que aún está reconciliando su herencia kryptoniana con sus raíces humanas en la Tierra. Está inspirada en el cómic ‘Superman: Las cuatro estaciones’, escrito por Jeph Loeb y Tim Sale en 1998.

