Domingo 21 de septiembre de 2025
Viral

Así luce Mónica Murillo la primera influencer de MetroFlog Hi5 e impuso el emo

Varios lustros atrás una joven cautivaba por su apariencia emo y la belleza, la misma se convirtió en la ‘crush…

Por María Briceño

Así luce Mónica Murillo la primera influencer de MetroFlog Hi5 e impuso el emo
Foto: RRSS/Mónica Murillo
Varios lustros atrás una joven cautivaba por su apariencia emo y la belleza, la misma se convirtió en la ‘crush de Hi5′ y un contacto obligado a seguir. La mujer es Mónica Murillo y así luce actualmente de cara a una gran convocatoria en México.

Se ha comentado en México que el próximo 15 de marzo se realizará la Marcha Emo, la cual tendrá una enorme convocatoria en la famosa Glorieta de Insurgentes. En este preciso lugar, en 2007, se vivió la famosa pelea entre punks y emos.

Ahora todo dará inicio en el Palacio de Bellas Artes en la CDMX a las 13;00, partiendo al más estilo de My Chemical Romance un contingente de emos para resurgir después de casi 20 años desde la popularización de su movimiento donde Mónica Murillo es una de las primeras influencers en ser recordadas.

Foto: agencia

Bajo esta dinámica, Mónica vuelve a estar en el ojo público y sorprende con su actual apariencia. La joven, obviamente se ve mayor a su recordado aspecto, mantiene su impacto en redes.

Ahora se caracteriza por ser una creadora digital direccionada a los fashion y lifestyle. Su belleza se mantiene y, gracias a su trabajo, ha podido visitar múltiples países entre ellos China.

Originaria de Hermosillo, Sonora, su estilo emo y sus constantes publicaciones la convirtieron en un referente de estas plataformas, ganándose el título de “reina de Metroflog” y atrayendo miles de seguidores de toda Latinoamérica.

Foto: Agencia
Foto: agencia
Foto: agencia
Foto: agencia
Foto: agencia
Foto: agencia

Noticia al Día con información de El Heraldo de México

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
