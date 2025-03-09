Así se ve desde el espacio la explosión del Starship

El astronauta de la Nasa, Donald Pettit, fotografió desde la Estación Espacial Internacional (EEI) la explosión de la etapa superior del sistema espacial Starship de SpaceX durante su último vuelo de prueba.

"Vimos cómo la Starship 8 se desintegró en la atmósfera superior y cayó de nuevo a la Tierra desde la EEI", indicó Pettit.

Esta es la segunda prueba consecutiva, después del percance del pasado enero, en el que un Starship explota antes de su aterrizaje previsto en el océano.

We saw the Starship 8 breakup in the upper atmosphere and fall back to earth from the ISS. pic.twitter.com/ZhDoGTCvS4 — Don Pettit (@astro_Pettit) March 7, 2025

Noticia al Día / RT