"¡Buenas noches, Poliedro!": Niña estadounidense conmueve las redes con mensaje a Maite Delgado

Ivy, la niña que se ha hecho popular en redes sociales como Instagram y TikTok por pronunciar frases venezolanas, envió el miércoles un divertido mensaje a Maite Delgado, que ha conmovido las redes sociales, al caracterizar al clásico "¡Buenas noches, poliedro de Caracas!", de la animadora.

En un video compartido por Delgado en su perfil de Instagram, se puede ver a la pequeña Ivy, de cuidadora venezolana, quien le ha enseñado parte de las frases y la cultura criolla.

"¡Buenas noches, Poliedro de Caracas! Yo soy Ivy, la venezolana", pronuncia la niña en el metraje. "Hola, Maite, está cayendo un palo de agua allá y aquí está haciendo una pepa de sol", agregó, en referencia a una historia que subió Delgado, donde muestra un aguacero caído en la capital el miércoles.

Finalmente, cierra el mensaje con lo siguiente: "Te mando besitos y abrazos, adiós".

Ese mensaje provocó que Maite Delgado escribiera un sentido mensaje donde no oculta su felicidad. "Esta noche me voy a la cama con una sonrisa enorme y el corazón llenito de amor. Ivy me dejó loca, cada día habla más fluido español", apostilló.

Noticia al Día/Información de El Cooperante