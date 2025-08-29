Viernes 29 de agosto de 2025
Al Dia

"¡Buenas noches, Poliedro!": Niña estadounidense conmueve las redes con mensaje a Maite Delgado

Ivy, la niña que se ha hecho popular en redes sociales como Instagram y TikTok por pronunciar frases venezolanas, envió…

Por María Briceño

Foto: capture
Ivy, la niña que se ha hecho popular en redes sociales como Instagram y TikTok por pronunciar frases venezolanas, envió el miércoles un divertido mensaje a Maite Delgado, que ha conmovido las redes sociales, al caracterizar al clásico "¡Buenas noches, poliedro de Caracas!", de la animadora.

En un video compartido por Delgado en su perfil de Instagram, se puede ver a la pequeña Ivy, de cuidadora venezolana, quien le ha enseñado parte de las frases y la cultura criolla.

"¡Buenas noches, Poliedro de Caracas! Yo soy Ivy, la venezolana", pronuncia la niña en el metraje. "Hola, Maite, está cayendo un palo de agua allá y aquí está haciendo una pepa de sol", agregó, en referencia a una historia que subió Delgado, donde muestra un aguacero caído en la capital el miércoles.

Finalmente, cierra el mensaje con lo siguiente: "Te mando besitos y abrazos, adiós".

Ese mensaje provocó que Maite Delgado escribiera un sentido mensaje donde no oculta su felicidad. "Esta noche me voy a la cama con una sonrisa enorme y el corazón llenito de amor. Ivy me dejó loca, cada día habla más fluido español", apostilló.

Lee también:

Noticia al Día/Información de El Cooperante

Noticias Relacionadas

Política

Presidente Maduro pide al secretario general de la ONU instar a EEUU a que cese sus "acciones hostiles" contra Venezuela

Ayer, el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, se reunió con Guterres para mostrar su visión sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de aguas territoriales de Venezuela, y pedirle que se pronuncie públicamente al respecto.
Viral

Cerdito se vuelve viral por caminar en la Vereda del Lago

Un inusual y adorable visitante causó revuelo en las redes sociales al ser captado caminando tranquilamente por el popular Parque…
Al Dia

El exatleta zuliano Marco Borregales solicita el apoyo de todos

El campeón zuliano atraviesa por una lesión en su pierna izquierda
Zulia

"¡Diooos mío!": Los carritos de la C2 ya cobran 70 bolívares

Los transportistas argumentan que el aumento del precio de la divisa extranjera y el costo de la gasolina los obliga a cobrar más para cubrir los gastos operativos y el mantenimiento de sus unidades

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
