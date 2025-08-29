Cerdito se vuelve viral por caminar en la Vereda del Lago

Un inusual y adorable visitante causó revuelo en las redes sociales al ser captado caminando tranquilamente por el popular Parque Vereda del Lago en Maracaibo.

El vídeo, que rápidamente se hizo viral, fue compartido en la cuenta de Debeny Espina. En el clip se puede ver al pequeño cerdito caminando por los espacios del tan visitado Vereda del Lago.

La publicación ha superado los mil "me gusta" y ha generado más de 50 comentarios, demostrando que este singular suceso ha robado el corazón de muchos marabinos.

Lee también: Conoce-lo-nuevo-del-parque-Vereda-del-Lago-16-1024×576

Noticia al Día