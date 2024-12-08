Charly García genera preocupación por su deteriorada apariencia

Charly García, uno de los artistas más importantes en la historia del rock argentino, generó preocupación a todos sus fanáticos después de verse en un video llegando a su hogar en silla de ruedas con una notable deteriorada apariencia.

García, de 73 años, siempre fue reconocido por ser extrovertido y alegre; sin embargo, es innegable que se encuentra en un mal estado de salud.

Cabe destacar que en 2023 se conoció que el astro musical no podía caminar y se desplazaba en silla de ruedas, una noticia que entristeció a muchos de sus fanáticos.

Por otra parte, a principios de 2024, Charly publicó ‘La Lógica del Escorpión’, su primer álbum desde hace siete años. Este reunió canciones que abarcan su carrera en solitario y en sus míticos proyectos Sui Géneris y Serú Girán.

Sus fanáticos se han pronunciado en redes sociales mostrando preocupación por el ídolo que ha marcado a varias generaciones.

“Charly García”:

Porque su aspecto físico a los 73 años impresionó a algunos pic.twitter.com/drHtrp3jN1 — Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) December 7, 2024

Noticia al Dia