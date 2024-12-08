Chris Evans sorprende al cantar el villancico Noche de Paz en español

El actor de Hollywood, Chris Evans, sorprendió a propios y extraños al volverse viral un video donde canta el villancico Noche de Paz en español.
En dicho video, Evans se encuentra acompañado de Dwayne Johnson "The Rock" y se anima a cantar el villancico navideño.
Asimismo, se cae a carcajadas junto a su amigo, debido a lo cómico que se escucha. Luego de esto, termina cantando el villancico en inglés.
Chris Evans es conocido por sus papeles en Capitán América, The Avengers, Los Cuatro Fantásticos, entre otros.
Noticia al Dia