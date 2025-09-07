Cristiano Ronaldo volvió a brillar con la Selección de Portugal tras marcar un doblete en la victoria frente a Armenia, pero su noche mágica quedó empañada por un incidente extracancha que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Cuando el combinado luso se trasladaba del hotel de concentración hacia el estadio, varios aficionados se aglomeraron en busca de una fotografía con el histórico número 7. Sin embargo, un fanático logró evadir la seguridad y acercarse demasiado al astro portugués. En ese momento, Cristiano reaccionó apartándolo con su brazo derecho, provocando un fuerte debate en torno a su actitud.

El gesto de Ronaldo ha generado opiniones divididas: mientras algunos lo critican por no mostrarse cercano con sus seguidores, otros defienden que el delantero simplemente buscaba mantener el orden y proteger su espacio personal.

En redes sociales se llegó a especular que el empujón había causado una lesión al joven que intentó la fotografía. No obstante, en el video que circula no se aprecia que el aficionado caiga al suelo, por lo que más allá de la decepción de no conseguir la imagen con su ídolo, no parece haber sufrido daños físicos.

El incidente, aunque no pasó a mayores, ha puesto nuevamente en la mira a Cristiano Ronaldo, quien sigue demostrando que dentro de la cancha mantiene intacto su olfato goleador.

