Daniel Sarcos presenta su muñeco con IA: " Viene pelao y pronto estará en Las Playitas"

El animador zuliano Daniel Sarcos, publicó en su cuenta de Instagram la viral imagen de la Figura a Escala 1/7, con un divertido mensaje.

"Próximamente a la venta en Centro Comercial Las Playitas. Viene sin carro, sin casa, sin lancha y sin pilas, recuerden que ya lleva 4 matrimonios. Gracias por el arte a María E. Tenías", escribió.

¿Qué es la figura viral en escala 1/7?

En los últimos meses, una nueva ola de imágenes virales ha cautivado a los usuarios de plataformas como Instagram, X (anteriormente Twitter) y TikTok. Se trata de fotografías increíblemente realistas de figuras a escala 1/7, presentadas como si fueran un producto comercializable, con su caja y accesorios. Sin embargo, el secreto detrás de la mayoría de estas imágenes no es una costosa cámara o un elaborado diorama, sino el poder de la inteligencia artificial.

Esta tendencia, popularmente conocida como «Nano Banana», utiliza herramientas de IA generativa, como el modelo Gemini 2.5 Flash Image de Google, para crear estas impresionantes figuras a partir de fotografías o descripciones de texto. El resultado es tan convincente que a menudo es difícil distinguir si la figura es real o una creación digital.

