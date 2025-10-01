Miércoles 01 de octubre de 2025
Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de " El Grinch" en el centro de Maracaibo se vuelve viral

Un sujeto disfrazado del icónico personaje verde "El Grinch" capturó las miradas de los transeúntes que se encontraban en el…

Por María Briceño

Desde el Polo Norte a la Tierra del Sol Amada: Sujeto disfrazado de
Foto: RRSS
Un sujeto disfrazado del icónico personaje verde "El Grinch" capturó las miradas de los transeúntes que se encontraban en el casco central de Maracaibo.

Las imágenes y videos del inusual hecho generaron una ola de reacción entre los usuarios a través de las redes sociales. Los marabinos, con su alegría y calor, han esta aparición espontánea, demostrando que ni siquiera el más cascarrabias de los personajes navideños puede resistirse al espíritu de la ciudad.

Entre los comentarios más destacados de los usuarios se encuentran: "Necesito abrazarlo urgente" y el inevitable: "Yo solo pienso el calor que tiene", haciendo referencia a las altas temperaturas de Maracaibo.

El clip fue publicado por el propio protagonista, identificado como José Guillermo, en su cuenta personal y ya suma más de 600 "me gusta" en sus tres publicaciones relacionadas.

@guille18_01

🤭🤭🤭

♬ sonido original – Daniel Meza

@guille18_01

♬ sonido original – 𝐽𝑜𝑠𝑒́ 𝐺𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟𝑚𝑜 ✨

