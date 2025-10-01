Desde el Polo norte a la Tierra del sol amado: Sujeto disfrazado de " El Grinch" en el centro de Maracaibo se vuelve viral

Un sujeto disfrazado del icónico personaje verde "El Grinch" capturó las miradas de los transeúntes que se encontraban en el casco central de Maracaibo.

Las imágenes y videos del inusual hecho generaron una ola de reacción entre los usuarios a través de las redes sociales. Los marabinos, con su alegría y calor, han esta aparición espontánea, demostrando que ni siquiera el más cascarrabias de los personajes navideños puede resistirse al espíritu de la ciudad.

Entre los comentarios más destacados de los usuarios se encuentran: "Necesito abrazarlo urgente" y el inevitable: "Yo solo pienso el calor que tiene", haciendo referencia a las altas temperaturas de Maracaibo.

El clip fue publicado por el propio protagonista, identificado como José Guillermo, en su cuenta personal y ya suma más de 600 "me gusta" en sus tres publicaciones relacionadas.

