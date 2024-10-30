Dramático rescate de una mujer y sus mascotas atrapados con el agua en Valencia

Una mujer junto a sus mascotas fue rescatada este miércoles por los servicios de emergencias en el municipio valenciano de Utiel, tras quedar atrapada en su casa inundada debido a las fuertes lluvias que están azotando a España.

Lee también: Decretan tres días de luto tras inundaciones por Dana y asciende a 70 número de víctimas en España

En la grabación, compartida en las redes sociales, se puede ver que la mujer corría el riesgo de ser arrastrada por la corriente mientras el agua cubría casi todo su cuerpo. Sin embargo, un bombero consiguió llegar hasta ella para facilitar su evacuación mediante un helicóptero.

Hemos conseguido que el helicóptero nos viera y rescatara a esta mujer en Utiel que se había quedado atrapada en su casa de madera con sus gatos y su perro. Increíble rescate. #DANA#Valencia@[email protected]/M3sYnLcoYV

— Javier Ballesteros (@JaviNakama_) October 29, 2024

"Han rescatado a la señora que, no solo llevaba a su perro, también llevaba a sus gatos en una bolsa", explicó uno de los vecinos de la zona apellidado Ballesteros. Fue él y su familia quienes alertaron a las autoridades de la peligrosa situación en la que se encontraba la mujer.

Decenas de víctimas mortales



Las consecuencias de las inundaciones por la DANA, que atraviesa la Península Ibérica, están siendo catastróficas y, por el momento, se han reportado 70 víctimas mortales, la mayoría en Valencia.

Esta mañana, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, afirmó que, por el momento, no se puede ofrecer un número concreto de víctimas. "Es materialmente imposible confirmarlo con total seguridad. Lo iremos haciendo a lo largo de las próximas horas", dijo.

La noche ha sido realmente complicada en diversos puntos de la geografía española, especialmente en la Comunidad Valenciana, donde numerosas personas han pasado horas subidos a sus vehículos, en camiones o encerradas en sus domicilios. Las intervenciones de fuerzas de rescate se cuentan por centenares.

¿Qué es DANA?



Una DANA es una Depresión Aislada en Niveles Altos, es decir, un fenómeno en el que una masa de aire polar, a una altura de entre 5.000 y 9.000 metros, se separa del flujo atmosférico y puede provocar fuertes tormentas cuando choca con aire más cálido y húmedo, habitualmente proveniente del mar Mediterráneo. Se estima que se trata del peor temporal del último siglo en la región.

Noticia al Día/RT