Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se reencontraron en casa de Ernesto Pimentel

Los queridos y admirados actores mexicanos Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, protagonizaron un hermoso reencuentro en Lima, donde ambos cumplen con presentaciones en diversos circos.

La vivienda del querido actor Ernesto Pimentel, en Surco, quien da vida a la Chola Chabuca, fue el escenario para este junte de los exprotagonistas de la serie ‘El Chavo del 8’.

La escena fue realmente llena de emoción, calidez, sobre todo cuando los artistas se abrazaron. El detalle es que ambos no se veían desde hace varios años.

Los actores hicieron historia en Latinoamérica con sus personajes de ‘Ñoño’, ‘Don Barriga’ y la ‘Chilindrina’. Solo faltó ahí Carlos Villagrán, quien ya está de vuelta en su país tras culminar su temporada en el Callao.

Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves, amigos de toda la vida

Ellos no solo son compañeros de arte, sino también entrañables amigos, quienes, por sus actividades profesionales, no tenían el honor de estar juntos y compartir un momento íntimo.

Esto por fin se dio gracias a la intermediación de Ernesto Pimentel, quien es el responsable del retorno de Edgar Vivar a nuestro país. El actor forma parte de la temporada 25 de su circo.

En un video publicado en las redes sociales de la figura de América Televisión, se ve cuando ingresa doña María Antonieta y tras el abrazo con Vivar, él le pregunta: "¿Dónde está tu hijo? Me dijeron que está en Lima".

