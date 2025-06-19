El único superviviente del accidente aéreo en India salió del hospital a cargar la urna de su hermano, quien murió en ese vuelo

El único superviviente del accidente del vuelo AI-171 de la aerolínea Air India fue dado de alta del hospital y procedió a portar el féretro de su hermano, quien viajaba en el mismo avión que él y no corrió con la misma suerte.

Familiares, amigos y vecinos se reunieron este miércoles en Bombay para rendir homenaje a Javed Ali Syed, ciudadano británico originario de la ciudad, su esposa Mariam y sus hijos Amani y Zayn.

La familia perdió la vida en el accidente del vuelo AI171 de Air India, que se estrelló poco después de despegar de Ahmedabad rumbo a Londres el pasado 12 de junio.

Milagro viviente

Nadie pensaba encontrar a un superviviente tras un accidente de avión como el de esa mañana en la India.

Sin embargo, ocurrió en el asiento 11A del Boeing 787-8 de Air India, un lugar junto a una puerta de emergencia del avión. Vishwash Kumar Ramesh, ciudadano anglo-indio, sobrevivió al accidente de Air India que según las autoridades, mató a más de 290 personas, contabilizando las que murieron en tierra.

Por desgracia, su hermano no sobrevivió. Y a solo horas de haber salido del hospital, hundido y aún con graves heridas, no solo físicas sino psicológicas y del alma, el valiente hombre, que está vivo de milagro le dio último adiós a su hermano.

Noticia al Día/Con información de ABC Mundo