Martes 23 de septiembre de 2025
El único superviviente del accidente aéreo en India salió del hospital a cargar la urna de su hermano, quien murió en ese vuelo

En la tragedia aérea fallecieron más de 290 personas, contando las que estaban en tierra, pues el siniestro ocurrió en una zona residencial

Por Candy Valbuena

El único superviviente del accidente aéreo en India salió del hospital a cargar la urna de su hermano, quien murió en ese vuelo
Foto: Captura de video
El único superviviente del accidente del vuelo AI-171 de la aerolínea Air India fue dado de alta del hospital y procedió a portar el féretro de su hermano, quien viajaba en el mismo avión que él y no corrió con la misma suerte.

Familiares, amigos y vecinos se reunieron este miércoles en Bombay para rendir homenaje a Javed Ali Syed, ciudadano británico originario de la ciudad, su esposa Mariam y sus hijos Amani y Zayn.

La familia perdió la vida en el accidente del vuelo AI171 de Air India, que se estrelló poco después de despegar de Ahmedabad rumbo a Londres el pasado 12 de junio.

Milagro viviente

Nadie pensaba encontrar a un superviviente tras un accidente de avión como el de esa mañana en la India.

Sin embargo, ocurrió en el asiento 11A del Boeing 787-8 de Air India, un lugar junto a una puerta de emergencia del avión. Vishwash Kumar Ramesh, ciudadano anglo-indio, sobrevivió al accidente de Air India que según las autoridades, mató a más de 290 personas, contabilizando las que murieron en tierra.

Por desgracia, su hermano no sobrevivió. Y a solo horas de haber salido del hospital, hundido y aún con graves heridas, no solo físicas sino psicológicas y del alma, el valiente hombre, que está vivo de milagro le dio último adiós a su hermano.

