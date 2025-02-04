¡Eso no se hace! Joven subió a tarima y le pegó un chicle en el pelo a Natalia Curvelo

En un reciente concierto, la reconocida cantante vallenata Natalia Curvelo vivió un momento incómodo cuando un seguidor de la comunidad LGTBIQ+ le pegó un chicle en el pelo mientras se acercaba para mostrarle su afecto. El incidente sorprendió tanto a la artista como al público presente.

El hecho que quedó registrado en un video, muestra el momento en que el equipo de seguridad de la cantante le revisa el pelo y retira inmediatamente al hombre de la tarima, mientras que la artista reacciona diciendo “A mí me encanta que me muestres tu cariño, pero que me vengas a pegar un chicle, yo a los gais, los amos, los adoro, son las más, pero esto si no”.

El incidente generó diversas reacciones, algunos espectadores lo tomaron con humor, mientras que otros reaccionaron de inmediato ante la acción de los seguidores. Uno subió a tarima y le dijo “no seas traicionera, déjese de eso, respete para que lo respeten, atrevida”, sostuvo.

Curvelo, quien demostró profesionalismo ante el hecho, continuó el show, permitiéndole al fanático disculparse por lo sucedido, mientras que otros seguidores exigieron respeto a los artistas que llegan a sus pueblos a amenizar sus fiestas.

Noticia al Día con información de La Reina del Vallenato