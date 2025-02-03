Esposa de Kanye West enciende polémica en los Grammy con su vestimenta

Este domingo se llevó a cabo la edición 67 de los Grammy en el Crypto.com Arena, donde muchos famosos deslumbraron con sus atuendos en la tradicional alfombra roja del evento que premia la mejor música.

La velada dio un giro inesperado cuando, según algunos medios, Kanye West y su mujer, Bianca Censori, irrumpieron en la escena sin haber sido invitados, protagonizando una de las apariciones más controvertidas y comentadas de la noche.

Nada más pisar la alfombra, la singular pareja captó todas las miradas: ambos vestían de negro y lucían looks aparentemente recatados. Kanye llevaba pantalón y camisa oscuros, mientras que Bianca exhibía un vistoso y voluminoso abrigo de piel que ocultaba por completo su atuendo. De repente, para sorpresa de todos los presentes, la diseñadora y arquitecta australiana se dio media vuelta y se despojó del abrigo, revelando un vestido de malla transparente que apenas dejaba algo a la imaginación.

La polémica se intensificó cuando diversos medios afirmaron que la pareja no estaba invitada y que, ante su arriesgada exhibición aparente intento de replicar la portada del álbum Vultures 1 de Kanye, en la que Bianca aparecía prácticamente desnuda fueron escoltados hacia la salida por la seguridad del evento.

Algunas fuentes aseguraron que abandonaron el evento por voluntad propia, atribuyendo su marcha a una disputa con Taylor Swift; sin embargo, la versión de que fueron expulsados fue la que tuvo mayor difusión, generando una ola de reacciones en las redes sociales y alimentando el debate sobre la idoneidad del vestuario de Censori.

