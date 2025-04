Esta es la historia de ‘Sor Margarita’: Un hombre que se hizo pasar por monja y embarazó a una

Hay historias deslumbrantes o espeluznantes que reflejan hasta dónde puede llegar el ser humano, como el caso de Frank Tavares, un hombre de República Dominicana que se hizo pasar por monja durante 22 años y que dejó embarazada a una compañera del convento.

Su vida religiosa comenzó a los cuatro años, cuando sus padres perdieron la vida en un accidente de tránsito, por lo que terminó bajo el cuidado de sus abuelos, pero ellos no tenían los recursos suficientes para sostenerlo. Fue entonces cuando unas hermanas se hicieron cargo de él aprovechando que tenía apariencia de niña. Ellas mismas le pusieron el nombre de ‘Sor Margarita’ y lo trataron como una novicia más.

Frank Tavares vestido como ‘Sor Margarita’ en un convento. FOTO: Tomada de Youtube @Estonoesradio



Sin embargo, Frank comenzó a tener algunos cambios en su cuerpo que le hicieron dudar de su sexualidad. En la adolescencia consultó con un médico para verificar si era hermafrodita, pero este último le dijo que no, que su sexo era masculino y que no se preocupara.

La confesión del galeno provocó un embrollo en la cabeza de Tavares, pues toda su vida pensó en femenino… pero ya experimentaba algunos sentimientos de amor y deseo hacia sus compañeras del convento.

Fingía la menstruación

Incluso dijo en una entrevista con el diario El País que su vida cambió por completo, pero que afortunadamente nunca se bañó ni se desnudó frente a ellas, además “usaba pantis estilo calzoncillo, yo fingía el periodo menstrual, usaba vestidos grandes”.

Frank Tavares contó su historia de vida como ‘Sor Margarita’ en un convento. FOTO: RRSS



Pero todo se derrumbó cuando las demás monjas se enteraron de que era un hombre, porque escucharon que él había tenido relaciones sexuales con una de sus compañeras. Esto generó la furia de las directivas, quienes pensaron que si Frank seguía en el convento, iba a acabar con la castidad de todas las hermanas.

Expulsado

‘Sor Margarita’ fue despedido del convento, pero logró integrarse a otro donde conoció a Silvia, aquella mujer “de la que yo más me enamoré”. Agregó que ella lo perseguía todo el tiempo, pero siempre “respetamos ese lugar porque nosotros ya sabíamos que esa era una casa sagrada de Dios”. Entre rosarios y oraciones vivieron un amor fuera del convento, pero luego se corrió la voz y fue expulsado de inmediato.

Años después y ya identificado como hombre, Frank comenzó a trabajar como costurero y publicó un libro llamado “The Man Who Built Boxes and other stories”, una obra literaria que le permitió relatar su odisea en ropas de mujer.

