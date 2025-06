Estrella de OnlyFans llora tras relatar el desafío de tener sexo con 101 hombres

Lily Phillips, una estrella de OnlyFans, de 23 años, aceptó recientemente un desafío ambicioso, aunque extremo: iba a acostarse con 100 hombres en solo 24 horas.

Lily pasó meses «entrenándose» para la escena y, el gran día, invitó a un documentalista para que grabara lo que seguro sería un viaje alocado. Los chicos fueron reclutados a través de la gran base de fans de Lily y volaron para conocerla desde todas partes del mundo. Durante la escena, se turnaban para entrar a la habitación donde conversaban un rato, colgaban la ropa y pasaban unos 2 o 3 minutos cada uno con Lily.

Lily le dijo al equipo de filmación que se sentía físicamente bien. Sin embargo, cualquiera que lo viera podía ver claramente que estaba agotada física y, lo que es más importante, emocionalmente.

«No es para chicas débiles, si te soy sincera. Fue duro, no sé si lo recomendaría». Luego se emociona al intentar describir la intensidad del experimento y tiene que alejarse de la cámara para recomponerse.

Lily finalmente se sinceró y dijo que lo que la molestaba era la incomodidad de algunas de las interacciones, lo incómodo que era a veces y la presión que sentía por mostrarles a los chicos «un buen momento», preocupada de que a algunos de ellos no les agradara o estuvieran decepcionados. Algunos de los hombres la hacían sentir culpable por no pasar más tiempo con ellos o por no cumplir con ciertas expectativas que tenían al entrar.

Incluso el director del documental se sorprendió por la reacción de Lily. «No esperaba ver a Lily tan triste al final de todo», dijo Josh Pieters.

Noticia al Día/marca