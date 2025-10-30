Jueves 30 de octubre de 2025
Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen

"Me he leído 20 exámenes idénticos, copiados por ChatGPT, y lo mejor es que habéis copiado todo", decía enfurecido el profesor. El video se hizo viral en las redes sociales

Por Greily Nuñez

Graban a profesor enfurecido tras descubrir que la mayoría de sus alumnos usaron ChatGPT para realizar un examen
Un profesor se mostró enfurecido al descubrir que la mayoría de sus alumnos habían usado ChatGPT para realizar un examen.

El docente fue grabado por sus alumnos. "Me he leído 20 exámenes idénticos, copiados por ChatGPT, y lo mejor es que habéis copiado todo", decía enfurecido el profesor. El video se hizo viral en las redes sociales.

El hecho generó debate sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la educación y la importancia de promover la ética académica en las aulas.

