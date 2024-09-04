Hombre es captado en California andando en un carrito de supermercado por un grupo de perros

Un hombre el cual no se sabe su identidad fue captado por las calles de Baja California Sur, andando en un carrito de supermercado arrastrado por un grupo de perros.

Una persona que iba en un carro grabó el momento y lo posteó en redes sociales, donde de inmediato llegaron diversas opiniones sobre el hecho, unos argumentan que lo que el sujeto hace se llama maltrato animal.

"¡Eso es maltrato!", comentó un usuario.

Sin embargo, otra persona argumentó que el señor cuidaba y le brindaba amor a los perros.

"Ese señor cuida y da amor a esos perritos, de no ser así jamás lo harían por su voluntad,,, los perritos se ven felices… Dejen el drama", dijo.

