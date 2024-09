Hombre que ofendió a delivery venezolano en Washington cuenta su versión

El propietario del restaurante en Estados Unidos (EEUU) que ofendió al delivery venezolano, se pronunció a través de un video tras recibir fuertes críticas a su negocio.

De acuerdo conla reseña del portal El Diario NY, Greg Harris es el propietario del restaurante Canna Coffe en Washington, y ofendió a Gregorio Amundarain, el repartidor venezolano.

Harris actualmente es conocido en las redes sociales por sus comentarios xenófobos hacia el venezolano. Sin embargo, ahora sorprendió a todos los internautas al iniciar su video con una frase sobre el respeto: "Aquí respetamos a todas las personas", aseguró Harris en español en su video.

Hace días, Harris atacó verbalmente a Amundarain indicándoles que "si tú quieres hacer dinero en América, aprende inglés", esto quedó registrado en un video, que fue grabado por el propietario del restaurante.

El video de esta situación se hizo viral en redes sociales y muchas personas cuestionaron y criticaron su actitud hacia el repartidor venezolano, además de que inició una ola de críticas a su negocio.

Posterior a esta situación, Harris se grabó a sí mismo para justificar sus actos y pedir alto al odio.

Aunque su mensaje lo inició en español, luego continuó en inglés:

“No más odio, ¿de acuerdo? Los amo a todos. No me dirigí a ningún grupo racial o étnico específico ni a ningún momento en particular. Estoy tratando de superar este malentendido que estamos teniendo en este momento. No somos personas racistas, pero nos levantaremos de esta situación”.

“Para mí, ser la persona que hace cosas odiosas y daña la propiedad de manera física no es mejor; en ese momento, tú eres el racista”, expresó Harris, mientras mostraba los grafitis que encontró en la fachada de su restaurante.

Cabe destacar que los internautas no creen en sus palabras y algunos comentaron que eso no es suficiente para disculparse por sus acciones, dejando su video como poco sincero.

Por otra parte, la reseña señala que actualmente el establecimiento de Harris es investigado por operar ilegalmente como un negocio de cannabis. Mientras, el caso actual es investigado por la policía de Washington D.C. como un posible crimen de odio.

Noticia al Día/Información del Diario NY