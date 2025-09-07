Domingo 07 de septiembre de 2025
Al Dia

Homenaje a Maracaibo: Violinista María Virginia García toca gaita desde el Pico Espejo

La violinista María Virginia García rindió un emotivo homenaje a la ciudad de Maracaibo en su 496 aniversario. Desde el…

Por María Briceño

Homenaje a Maracaibo: Violinista María Virginia García toca gaita desde el Pico Espejo
Foto: captura de video
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La violinista María Virginia García rindió un emotivo homenaje a la ciudad de Maracaibo en su 496 aniversario. Desde el Pico Espejo, en la Sierra Nevada del estado Mérida, la artista interpretó la icónica gaita "Háblame de Maracaibo", expresando una vez más su amor por la "tierra del sol amado".

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista escribió: "El 8 de septiembre se engalana la tierra del sol amado para su aniversario y a cualquier distancia de casa el Zuliano lo valora y lo celebra. Aunque esté a 4.765 metros sobre el nivel del mar, rodeada de nieve y con los dedos congelados, con una gaita puedo sentir al calorcito del Zulia que tanto queremos".

La violinista gaitera, como se hace llamar en redes sociales, ha interpretado varias piezas reconocidas de la música tradicional zuliana, con las cuales se ha viralizado en varias oportunidades.

Lee también: Violinista María Virginia García ahora visitó Pa’ que Luis y deleitó a Santa Lucía (+video)

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Refuerzan el despliegue de seguridad en los estados Zulia, Nueva Esparta, Falcón, Delta Amacuro y Sucre

Refuerzan el despliegue de seguridad en los estados Zulia, Nueva Esparta, Falcón, Delta Amacuro y Sucre

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Renuncia el primer ministro de Japón, Shigueru Ishiba

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Luzardo mantuvo en raya a los Marlins para alcanzar su decimotercer triunfo

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Eugenio Suárez llega a 43 jonrones en victoria de Marineros sobre Bravos

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Verstappen se reencuentra con la victoria en Italia

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Aryna Sabalenka alcanza su segundo US Open consecutivo

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Empresas Polar retira lote de harina PAN en Chile tras alerta sanitaria

Empresas Polar retira lote de harina PAN en Chile tras alerta sanitaria

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Noticias Relacionadas

Sucesos

Detienen a sujeto por golpear a una cajera en Valencia

El sujeto podría enfrentar cargos de violencia de género al golpear a una dama
Deportes

Carlos Alcaraz conquista el US Open y consolida su reinado en el tenis mundial

El español, de 22 años, cuenta ya con seis coronas y Sinner, de 24, se quedó con cuatro
Educación

Anuncian incorporación de preparadores al sistema educativo

Las labores administrativas y de planificación comenzarán el lunes 8 de septiembre
Viral

Tremendo empujón le metió Cristiano Ronaldo a un fan que intentó acercársele

El gesto de Ronaldo ha generado opiniones divididas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025