Homenaje a Maracaibo: Violinista María Virginia García toca gaita desde el Pico Espejo

La violinista María Virginia García rindió un emotivo homenaje a la ciudad de Maracaibo en su 496 aniversario. Desde el Pico Espejo, en la Sierra Nevada del estado Mérida, la artista interpretó la icónica gaita "Háblame de Maracaibo", expresando una vez más su amor por la "tierra del sol amado".

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la artista escribió: "El 8 de septiembre se engalana la tierra del sol amado para su aniversario y a cualquier distancia de casa el Zuliano lo valora y lo celebra. Aunque esté a 4.765 metros sobre el nivel del mar, rodeada de nieve y con los dedos congelados, con una gaita puedo sentir al calorcito del Zulia que tanto queremos".

La violinista gaitera, como se hace llamar en redes sociales, ha interpretado varias piezas reconocidas de la música tradicional zuliana, con las cuales se ha viralizado en varias oportunidades.

Lee también: Violinista María Virginia García ahora visitó Pa’ que Luis y deleitó a Santa Lucía (+video)

Noticia al Día