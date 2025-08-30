Increíble: Un pastor alemán se salva de caer de un balcón por su propio esfuerzo

El video de un perro que casi se cae del balcón se volvió viral en las redes sociales debido al esfuerzo físico que hizo el animal para sobrevivir. Se trató de un pastor alemán que estaba recostado, perdió el equilibrio y casi cae por el hueco que había entre las barandas.

El animal se recostó a descansar cómodamente en el sol, pero quedó suspendido en el aire, se sostuvo con dificultad de la estructura metálica para no caer y empezó a ladrar. Afortunadamente, después de unos minutos, la dueña lo escuchó, salió al balcón y lo ayudó a subir.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que el perro bajó sus orejas rápidamente y movió su cola cuando vio que su dueña se acercaba hacia él y lo ayudara a no caer. Sin dudas, fue una señal de reconocimiento, tranquilidad y afecto en medio de la situación de estrés en la que su vida corrió peligro.

El hecho ocurrió en la localidad de Sincelejo, en Sucre, Colombia. El perro en cuestión se llama “Milán” y vive con una mujer en un departamento de ese municipio. Las imágenes del momento, que rápidamente se viralizaron, fueron compartidas en redes sociales, donde cientos de usuarios se sorprendieron por el instinto de supervivencia del pastor alemán y la rapidez con la que actuó su dueña.

Noticia al Día/Información de La Nación