Influencer mexicana murió tras someterse a una liposucción

Denisse Reyes, influencer mexicana conocida como la “Reina de las Nenis”, falleció a los 27 años tras someterse a una liposucción en la clínica Médica San Pablo, ubicada en Chiapas, México. La joven buscaba mejorar su apariencia, pero la cirugía terminó en tragedia.

El 26 de enero, Reyes ingresó a la clínica para realizarse el procedimiento estético. Sin embargo, tras la operación, comenzó a experimentar síntomas graves que derivaron en un infarto tres días después de recibir un fármaco intravenoso.

La intervención fue realizada por el presunto cirujano Orlando Gamboa. De acuerdo con medios locales, la clínica no tenía autorización para llevar a cabo este tipo de cirugías. Ante esto, la familia de la influencer ha emprendido acciones legales contra el cirujano y cualquier otro implicado en el caso.

El abogado de la familia explicó que la joven presentó complicaciones dos horas después de la operación, lo que llevó a Gamboa a trasladarla a otro hospital, debido a la falta de recursos médicos en la clínica. A pesar de esto, Denisse permaneció en terapia intensiva hasta su fallecimiento el 29 de enero.

En una conferencia de prensa, Gamboa negó cualquier responsabilidad en el deceso de la influencer. Sin embargo, esta no es la primera vez que su nombre se asocia con un caso similar, ya que en diciembre de 2024 fue señalado por la muerte de otra mujer tras una cirugía estética.

Massiel, hermana de Denisse, compartió un emotivo mensaje en redes sociales recordando a la influencer como una persona llena de vida y espontaneidad. Mientras tanto, el abogado de la familia anunció que seguirán en contacto con la Secretaría de Salud de Chiapas para proceder legalmente contra Gamboa y cualquier otro responsable.

El caso ha generado gran indignación, y familiares y amigos han difundido la historia para exigir justicia y advertir sobre los riesgos de realizarse procedimientos estéticos en lugares no regulados.

Noticia al Día con información de Vanguardia