Miércoles 20 de agosto de 2025
Internacionales

Influencers murieron ahogadas por negarse a usar salvavidas para no arruinar las selfies 

Las influencers Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 años, y Beatriz Tavares da Silva Faría, de 27, perdieron la…

Por A Vargas

Influencers murieron ahogadas por negarse a usar salvavidas para no arruinar las selfies 
Foto: agencia
Las influencers Aline Tamara Moreira de Amorim, de 37 años, y Beatriz Tavares da Silva Faría, de 27, perdieron la vida en São Vicente, Brasil, cuando disfrutaban de un agradable momento que, al parecer, quisieron registrar para sus redes sociales.

La tragedia fue en una zona de aguas conocida como la Garganta del Diablo, un sitio que es popular por la cantidad de accidentes que allí se presentan, narra SEMANA.

De acuerdo con medios locales, las dos mujeres tuvieron una lujosa fiesta en San Pablo y, posteriormente, decidieron embarcarse en una nueva aventura que las llevaría a la costa junto con otras cuatro personas. El capitán de la embarcación explicó que solo tenía cupo para llevar a cuatro pasajeros, algo que les explicó a las dos mujeres, ellas no vieron ningún riesgo y él decidió acceder a llevarlas.

Desde el primer momento, según reportaron las autoridades, Moreira de Amorim y Tavares da Silva se negaron a usar chalecos salvavidas, tal y como hicieron los demás ocupantes. Al parecer, las dos víctimas argumentaron que estos “estorbaban para broncearse y arruinaban las selfies”.

La embarcación emprendió el viaje, pero lastimosamente la lancha no aguantó las olas, el agua terminó inundándola y los ocupantes cayeron, por lo que las dos mujeres llevaron la peor parte debido a que no llevaban los elementos de protección. El capitán, según le explicó a las autoridades, intentó hacer su mayor esfuerzo para salvar a todas las personas, pero lastimosamente no fue posible.

“Hubo un momento en el agua en que no se veía a nadie. Yo estaba luchando por mi vida”, dijo Vanessa da Silva, una de las sobrevivientes a la tragedia. Por su parte, Camila Alves de Carvalho relató que en medio de la emergencia tampoco llevaba chaleco salvavidas, pero afortunadamente encontró uno que estaba flotando en el agua.

Tras un largo tiempo de búsqueda, los Bomberos Marítimos de Brasil lograron rescatar el cuerpo sin vida de Tavares da Silva Faría tras quedar a la deriva del mar, mientras que el cadáver de la otra influencer fue arrastrado por la corriente y hallado una semana después en la costa de la playa de Itaquitanduva.

De acuerdo con medios locales, Beatriz era una entrenadora de CrossFit y, además, se desempeñaba como modelo desde muy joven. Por su parte, Aline, quien tenía una hija pequeña, se dedicaba a subir contenido sobre las aventuras que tenía cerca al mar, pese a que supuestamente no sabía nadar.

Las dos víctimas utilizaban las plataformas digitales para compartir con sus seguidores sus estilos de vida, una actividad en la que cada vez hay más personas en las redes sociales. Sucesos.

Con información de El Regional

