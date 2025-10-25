Viernes 24 de octubre de 2025
Instinto familiar en acción: bebé elefante tropieza y su manada corre a ayudarlo en una escena viral

Los cuidadores del parque confirmaron que el elefantito no sufrió heridas y continuó caminando minutos después, acompañado por su grupo

Por Andrea Guerrero

Instinto familiar en acción: bebé elefante tropieza y su manada corre a ayudarlo en una escena viral
Foto: Agencia
Un emotivo momento protagonizado por un bebé elefante se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que turistas captaran el instante en que el pequeño tropieza y cae al suelo mientras caminaba con su manada. En cuestión de segundos, varios elefantes adultos corren hacia él y forman un círculo protector para ayudarlo a levantarse, en una muestra conmovedora del fuerte instinto familiar que caracteriza a esta especie.

La escena fue grabada en una reserva africana y difundida por medios como La Movida Noticias y SinEmbargo, generando millones de reacciones en plataformas como TikTok y YouTube. Los cuidadores del parque confirmaron que el elefantito no sufrió heridas y continuó caminando minutos después, acompañado por su grupo.

Expertos en comportamiento animal señalan que los elefantes poseen una estructura social altamente cooperativa, donde los adultos protegen activamente a las crías ante cualquier amenaza o accidente. Este tipo de reacciones colectivas refuerza los vínculos dentro de la manada y evidencia su capacidad de empatía y cuidado.

El video ha sido compartido con mensajes de ternura y admiración por parte de usuarios de todo el mundo, quienes destacan el valor de la unidad y el apoyo mutuo en el reino animal.

