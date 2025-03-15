Interrogan a ‘la mujer más bella del mundo’ en un aeropuerto al no parecerse a su foto de pasaporte

La modelo Janaína Prazeres, bautizada en la prensa como ‘la mujer más bella del mundo’, ha pasado por el quirófano más de 20 veces y, según confesó a Need To Know, recientemente fue detenida en el aeropuerto de São Paulo por dejar perplejos a los agentes del control de pasaportes, ya que su aspecto no coincidía con el de la foto del documento.

La ‘influencer’ de 35 años asegura que el personal de migración estaba "confundido" y la retuvo durante 40 minutos para verificar su identidad.

Invirtió alrededor de un millón de dólares en cirugías estéticas, incluyendo una armonización facial completa, varias rinoplastias y una cirugía de levantamiento corporal. La foto desactualizada de su pasaporte supuso un contraste drástico con su apariencia actual y un serio obstáculo en su viaje de Brasil a Estados Unidos.

"Siempre supe que esto podría pasar en algún momento porque mi apariencia ha cambiado mucho con los años", explicó Janaína al medio. Relató que los agentes le hicieron varias preguntas y compararon su foto de pasaporte con otras imágenes antes de permitirle seguir con su viaje.

Coronada como "la mujer perfecta" por la versión noruega de Playboy, la modelo admitió que la experiencia fue incómoda e inesperada. Preocupada por lo sucedido, decidió renovar su pasaporte tan pronto como regresó de su viaje. "No quería pasar por ese tipo de vergüenza otra vez", afirmó, reconociendo que "la perfección tiene su precio".

