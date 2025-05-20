Jefa china rompe en llanto al despedir a una de sus empleadas venezolanas

Entre lágrimas, abrazos y palabras sinceras, una jefa china despidió a una de sus empleadas de nacionalidad venezolana.

El emotivo momento fue grabado por el resto del personal y se viralizó en las redes sociales.

"Tú vas a llorar, yo también. Tú te vas el miércoles, osea mañana, entonces Kaky te va a leer la carta que yo te hice con mucho cariño", decía la mujer mientras su rostro se enrojecía.

"No es solo una trabajadora más… es familia. Eres una mujer valiente y esforzada. Espero cumplas todas tus metas y que en el lugar donde decidiste ir te vaya bien, pero, si algún día no te va también por allá, recuerda que las puertas de esta casa siempre estarán abiertas", decía en la carta que leía una de sus compañeras.

Noticia al Día